Saarbrücken.

Saarbrücken (ots) - Der polizeiliche Einsatz anlässlich des Pokalspiels zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Eintracht Frankfurt verlief ohne gravierende Probleme.



Wie erwartet kamen heute Nachmittag (06.12.2023) fast 16.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu dem Spiel in den Saarbrücker Ludwigspark, darunter auch mehrere Hundert sogenannter Problemfans beider Mannschaften. Wegen des zwischen den Fans beider Mannschaften bestehenden feindschaftlichen Verhältnisses hatte die saarländische Polizei zur Unterstützung mehrere Hundertschaften aus Rheinland-Pfalz, Hessen und Bayern angefordert. Die Bundespolizei setzte bei ihrem Einsatz zur Überwachung des Bahnverkehrs zwischen Frankfurt und Saarbrücken einen Hubschrauber ein.



Die Anreise der etwa 2.500 Gästefans erfolgte überwiegend mit privaten Fahrzeugen und Reisebussen. Obwohl diese Anreise mit dem täglichen Berufsverkehr zusammentraf, kam es im Bereich Westspange und Ludwigskreisel, trotz der Sperrung der Camphauser Straße, nur zu temporären Verkehrsstörungen. Anhänger der Heimmannschaft trafen sich dagegen vor dem Spiel an verschiedenen Örtlichkeiten im Saarbrücker Stadtgebiet. Zu einem Aufeinandertreffen der beiden Fanlager kam es nicht.



Im Spielverlauf wurde im Stadion, wie bereits vor dem Spiel im Bereich Ludwigsberg, mehrfach Pyrotechnik gezündet. Entsprechende Ermittlungen wurden eingeleitet. Es kam zwar zu gegenseitigen Provokationen zwischen den Anhängern beider Teams, Auseinandersetzungen blieben aber aus.



Während die Fans des 1. FC Saarbrücken nach dem Schlusspfiff ihre Mannschaft noch feierten, verließen Fans aus Frankfurt bereits zügig das Stadion. Die anschließende Abreise der Fans aus Frankfurt verlief deshalb problemlos.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Landespolizeipräsidium Saarland

Stephan Laßotta

Mainzer Straße 134-136

66121 Saarbrücken

Telefon: 0681/ 962-8011

E-Mail: lpp-pressestelle@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g





Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell