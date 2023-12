Saarbrücken.

Beckingen (ots) - In der heutigen Nacht (01.12.2023) attackierten Unbekannte Geldautomaten in einer Bankfiliale in Beckingen. Zeugen beobachteten ein dunkles Fahrzeug, das vom Tatort in Richtung Rehlingen flüchtete. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.



Gegen 01:00 Uhr am heutigen Morgen gingen bei der Führungs- und Lagezentrale mehrere Notrufe ein. Anrufer berichteten, dass es in einer Bankfiliale in Beckingen zu zwei Detonationen gekommen sein soll. Die Einsatzkräfte der Polizeiinspektion aus Merzig, die nur wenige Minuten nach den Meldungen an der in der Parkstraße gelegenen Volksbank eintrafen, stellten fest, dass das Gebäude selbst und die beiden in der Filiale aufgestellten Automaten erheblich beschädigt worden waren.



Weil vor dem Gebäude ein nicht detonierter Sprengsatz gefunden wurde, mussten zehn Anwohner zunächst ihre Wohnungen verlassen. Anschließend brachten Spezialisten des Landespolizeipräsidiums den Sprengsatz noch vor Ort kontrolliert zur Explosion. Die Anwohner, die zwischenzeitlich bei der Feuerwehr untergebracht worden waren, konnten danach in ihre Wohnungen zurückkehren.



Bei der anschließenden Tatortaufnahme stellten die Ermittler des Dezernats für Eigentumskriminalität fest, dass einer der beiden Automaten durch die Explosionen geöffnet worden war. Die Höhe der Beute ist noch unklar. Die direkt eingeleitete Fahndung nach dem flüchtigen dunklen Fahrzeug, bei dem es sich nach Zeugenangaben um einen Audi gehandelt haben soll, verlief erfolglos.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0681/962-2133 an den Kriminaldauerdienst zu wenden.

Für Hinweise kann auch die Onlinewache des Landespolizeipräsidiums genutzt werden (www.onlinewache.saarland.de).



Die Ermittlungen dauern an.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Landespolizeipräsidium Saarland

Stephan Laßotta

Mainzer Straße 134-136

66121 Saarbrücken

Telefon: 0681/ 962-8011

E-Mail: lpp-pressestelle@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g





Original-Content von: Landespolizeipräsidium Saarland, übermittelt durch news aktuell