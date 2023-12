Saarbrücken.

Saarbrücken (ots) - Am kommenden Mittwoch (06.12.2023) beginnt um 18 Uhr im ausverkauften Saarbrücker Ludwigsparkstadion das DFB-Pokalspiel zwischen dem 1. FC Saarbrücken und Eintracht Frankfurt. Die Polizei bereitet sich auf diesen Einsatz vor und wird mit einem Großaufgebot an Kräften für Sicherheit sorgen.



Die Partie gilt wegen der bekannten Feindschaften zwischen den Problemfans beider Mannschaften als Risikospiel. Deshalb wird die saarländische Polizei durch eine konsequente Trennung der Fangruppen beider Mannschaften für einen sicheren Ablauf der Veranstaltung sorgen und Störungen konsequent unterbinden. Unterstützung leisten Einsatzkräfte aus Rheinland-Pfalz, Hessen und Bayern.



Um eine größtmögliche Sicherheit aller Besucherinnen und Besucher der Fußballbegegnung zu gewährleisten, werden Fans des 1. FC Saarbrücken erneut nach Spielende das Stadion nicht über die Camphauser Straße verlassen können.



Im Umfeld des Stadions und der Saarlandhalle sowie des Stadtteils Rodenhof stehen keine Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Außerdem wird im Bereich des Saarbrücker Rodenhofs die Anwohnerparkzone aktiviert. Stadt Saarbrücken und Polizei empfehlen deshalb eine möglichst frühzeitige Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln.



Ab etwa 15:30 Uhr bis gegen Mitternacht wird die Camphauser Straße zwischen dem Ludwigskreisel und der BAB 623 für den Fahrzeugverkehr gesperrt sein. Berufs- und Einkaufsverkehr sollten in diesem Zeitraum den Bereich um die Westspange möglichst meiden.



Für Übersichtsaufnahmen setzt das Landespolizeipräsidium während des laufenden Einsatzes, hauptsächlich in der Vor- und Nachspielphase, eine Drohne ein. Informationen zum Einsatzverlauf gibt es auch bei X (ehemals Twitter) unter @PolizeiSaarland.



