Am Sonntag, den 10.12.2023, kam es gegen 04:01 Uhr zu einem polizeilichen Einsatz, bei welchem eine 27-jährige, stark alkoholisierte, weibliche Person zur medizinischen Behandlung mittels Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Saarlouis verbracht werden sollte. Nach Ankunft im Krankenhaus verweigerte sie in aggressiver Art und Weise das Verlassen des Rettungswagens und ihre anstehende Behandlung. Anschließend griff sie die Rettungswagenbesatzung sowie hinzueilendes Krankenhauspersonal mittels Faustschlägen an. Hierdurch wurde eine 31-jährige Mitarbeiterin vom Rettungsdienst leicht verletzt. Die Störerin musste vom Rettungsdienstpersonal bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Bei der Störerin wurde eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren werden gegen die Frau eingeleitet.

