Am späten Samstagnachmittag kam es in einem Mehrfamilienhaus in Saarlouis-Fraulautern zu einem Zimmerbrand, bei welchem ein 23-jähriger Mann durch den entstandenen Rauch verletzt wurde. Zu dem Feuer kam es nach ersten Ermittlungen im Bereich der Küche. Ein Bewohnen ist auf Grund des entstandenen Schadens vorerst nicht mehr möglich.

Saarlouis (ots) - Die genaue Brandursache muss noch durch die Fachdienststelle ermittelt werden.



