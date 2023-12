null.

Saarlouis (ots) - Am Freitagmorgen kam es in einem Einkaufszentrum auf dem Saarlouiser Röderberg zum Diebstahl von über 50 Videospielen.

Ein bislang unbekannter Mann verstaute diese in einer blau-schwarzen Sporttasche und verließ das Ladengeschäft daraufhin unbemerkt.



Jedes Spiel hatte laut Angaben des Geschäfts einen Wert von mindestens 50 EUR, sodass von einem Gesamtschaden von ca. 2500 EUR ausgegangen werden muss.



Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saarlouis unter der Telefonnummer 06831 / 9010 entgegen.



