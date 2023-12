Bei regnerischem und windigen Wetter haben dieses Jahr mehrere tausend Besucherinnen und Besucher in Saarlouis und in Dillingen am Gleisdreieck den "Heiligmorgen" traditionsgemäß gefeiert.

Saarlouis (ots) - Trotz dieser widrigen Witterung sammelten sich in der Saarlouiser Altstadt v.a. auf der Kreuzung Bierstraße/Sonnenstraße und vor den alteingesessenen Kneipen in der Bierstraße größere Personengruppen. Die Polizei, die für diese Veranstaltung mit zusätzlichen Kräften im Einsatz war, berichtet von einem durchgehend friedlichen Verlauf, ohne dass ein Einschreiten erforderlich war.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Saarlouis

SLS- DGL

Alte-Brauerei-Straße 3

66740 Saarlouis

Telefon: 06831/9010

E-Mail: pi-saarlouis@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g





Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell