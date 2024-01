Am Mittwochmorgen (03.01.2023), kam es kurz nach 09:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der L 337 zwischen Bilsdorf und Saarwellingen.

Nalbach/Saarlouis (ots) - Nach den bisherigen polizeilichen Erkenntnissen bei der Unfallaufnahme befuhr eine 20 Jahre alte Frau aus Dillingen mit ihrem Peugeot 207 die Landstraße in Richtung Saarwellingen und geriet ca. 300 Meter nach dem Ortsausgang Bilsdorf aus bislang unbekannten Gründen auf regennasser Fahrbahn auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie frontal mit einem Ford Fiesta einer 58-Jährigen aus Saarwellingen, die auf der L 337 in entgegengesetzter Richtung unterwegs war.



Die beiden Frauen wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und an der Unfallstelle von Notarzt und Rettungsdienst ärztlich versorgt.



An den beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.



Freiwillige Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden waren mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.



Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die L 337 zwischen 09:15 Uhr und 11:00 Uhr komplett gesperrt werden.



