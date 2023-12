In der Nacht von Freitag, 01.12.2023, auf Samstag, 02.12.2023, wurde in die Nalbacher Grundschule eingebrochen.

Nalbach/Saarlouis (ots) - Der oder die Täter entwendeten u.a. mehrere iPads im hohen vierstelligen Wert. Zudem wurden verschiedene Wände mit Farbschmierereien verunstaltet.



Der Kriminaldienst der Polizeiinspektion Saarlouis hat am Montag, 04.12.2023, im Kreis Saarlouis im Zusammenhang mit anderen Strafverfahren mehrere Wohnungen durchsucht. Hierbei konnte ein Rucksack aufgefunden werden, in dem sich die gestohlenen iPads aus der Schule befanden.



Die Ermittlungen in dieser Sache dauern derzeit noch an.



Da es in den letzten Wochen vermehrt zu Einbrüchen in Schulen im Raum Saarlouis kam, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Wer in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis unter der Telefonnummer 06831 / 9010 oder per E-Mail an pi-saarlouis@polizei.slpol.de in Verbindung zu setzen.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Saarlouis

Ermittlungs- und Servicedienst

Mike Caspers, POK

Alte-Brauerei-Straße 3

66740 Saarlouis

Telefon: 06831/901-103

E-Mail: pi-saarlouis@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland

Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g





Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell