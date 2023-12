Am Dienstagabend kam es gegen 21:50 Uhr in der Nußgartenstraße in Ensdorf zu einem Polizeieinsatz.

Ensdorf (ots) - Dort befand sich ein 28-jähriger Bewohner eines Mehrparteienhauses in einer hilfebedürftigen Situation. Da die Lage zunächst unklar war, begaben sich mehrere Kräfte der Polizei und des Rettungsdienstes vor Ort. Nachdem Kontakt zu dem Mann hergestellt werden konnte, bestätigte sich seine Hilfebedürftigkeit aus medizinischen Gründen, weshalb er schließlich zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht wurde. Es kam zu keiner Gefährdung von anderen Personen.



