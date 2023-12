Am Sonntag, den 10.12.2023, kam es gegen 01:24 Uhr zu einem Unfallgeschehen in einem Industriegebiet in Saarlouis. Der alkoholisierte Fahrzeugführer des verunfallten Autos befand sich auf einer Feier und beabsichtigte mit zwei weiteren Insassen eine nah gelegene Tankstelle aufzusuchen. Auf dem Weg zur Tankstelle verlor der Fahrzeugführer in einer Rechtskurve die Kontrolle über das Auto, durchbrach zunächst eine halbhohe Grundstücksmauer und kollidierte im weiteren Verlauf mit einem Treppenaufgang einer dortigen Firma. Durch den Aufprall wurde der Fahrzeugführer schwer, beide Mitinsassen leicht verletzt. Alle Unfallbeteiligten wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Der Fahrzeugführer stand zur Unfallzeit unter alkoholischer Beeinflussung und befand sich noch in der Probezeit. Beim Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein einbehalten. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde gegen den Fahrer eingeleitet.

