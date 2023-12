Die 40-jährige Sabrina Legrand verließ am Abend des 14.12.2023 gegen 20:00 Uhr zu Fuß ihre Wohnung in Wadgassen und ist seither nicht mehr nach Hause zurückgekehrt.

66787 Wadgassen (ots) - Frau Legrand leidet unter gesundheitlichen Problemen und ist dringend auf Hilfe angewiesen.



Beschreibung:



- circa 170cm bis 175cm groß

- schlank

- rötliche, schulterlange Haare

- schwarze Leggings

- schwarze Turnschuhe

- beiger Mantel



Polizeiliche Suchmaßnahmen blieben bislang ohne Erfolg. In der Vergangenheit konnte Frau Legrand an verschiedenen Orten im Saarland angetroffen werden.



Wer Hinweise zum Aufenthalt von Frau Legrand geben kann, wird gebeten sich umgehend mit der Polizeiinspektion Saarlouis oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.



Original-Content von: Polizeiinspektion Saarlouis, übermittelt durch news aktuell