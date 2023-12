In Schwerin fand am heutigen Abend eine angemeldete Versammlung mit Bezug zu Israel und der gegenwärtigen Lage in Nahost statt.

Schwerin (ots) - Hieran nahmen in der Spitze ca. 120 Personen teil.



Zu Beginn der Versammlung wurde im Nahbereich ein beschädigtes Buch, dem Augenschein nach ein Exemplar des Korans, aufgefunden und von der Polizei sichergestellt. Gegenwärtig ist unbekannt, durch wen oder unter welchen Umständen das Buch an den Ort gelangt ist. Die Klärung dieser Frage ist nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.



Der Aufzug setzte sich gegen 18:30 Uhr nach einer Auftaktkundgebung auf dem Alten Garten durch die Stadtteile Werdervorstadt, Schelfstadt, Altstadt in Richtung Paulsstadt in Bewegung und erreichte so seinen Zielort Grunthalplatz. Hier fand eine Abschlusskundgebung statt.



Insgesamt verlief der Aufzug auflagenkonform und störungsfrei.



Kurzzeitig wurden aus den Reihen der Teilnehmenden entgegen des Willens des Versammlungsleiters Sprechchöre in arabischer Sprache gerufen, woraufhin der Versammlungsleiter unverzüglich einschritt und dies unterband. Eine Strafbarkeit der Ausrufe war nach Prüfung nicht gegeben.



Zu weiteren Ereignissen kam es nicht.



Die Schweriner Polizei hat die Versammlung mit Unterstützungskräften begleitet und einen sicheren Ablauf gewährleistet.