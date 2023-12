Nachdem es am Abend des 25.12. gegen 22.15 Uhr einem Einbruch in einen Verkaufsstand des Schweriner Weihnachtsmarktes gekommen war, konnten drei Tatverdächtige ermittelt werden.

Schwerin (ots) - Vorausgegangen war der Hinweis eines Zeugen, der auf das verdächtige Treiben von fünf Männern an einem Verkaufsstand auf dem Schlachtermarkt aufmerksam geworden war und die Polizei rief.

Ein 18-jähriger Algerier konnte von den Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes daraufhin festgehalten und der Polizei übergeben werden; die übrigen vier Tatverdächtigen flüchteten zunächst.

Ersten Erkenntnissen hatten die Tatverdächtigen aus der Bude alkoholische Getränke, Lebensmittel sowie eine hochwertige Kaffeemaschine und persönliche Gegenstände des Personals entwendet.

Die Gesamtschadenshöhe wird von der Polizei auf etwa 950 Euro beziffert.



Zwei der Flüchtigen, die mit der Straftat in Verbindung gebracht wurden, konnte die Polizei im weiteren Verlauf im Stadtgebiet antreffen. Bei den Männern handelte es sich um zwei Marokkaner im Alter von 25 und 28 Jahren, die beide in Gewahrsam genommen wurden.

Zwei weiterer Tatverdächtige blieben zunächst unbekannt; eine sachdienliche Beschreibung liegt zurzeit nicht vor.



Teile des mutmaßlichen Diebesgutes konnte von der Polizei sichergestellt und an die Geschädigten zurückgegeben werden.

Strafanzeige wurde erstattet; mit den weiteren Ermittlungen zu diesem Sachverhalt ist das Kriminalkommissariat Schwerin befasst.