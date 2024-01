Nach einem unbekannten Unfallbeteiligten suchte das Kriminalkommissariat Schwerin.

Schwerin (ots) - Der 29-jährige Fußgänger meldete sich am heutigen Vormittag bei der Polizei.



Hintergrund: In den frühen Morgenstunden des 30.12. kam es auf dem Marienplatz zu einem Zusammenstoß zwischen einem alkoholisierten Radfahrer und einem Fußgänger. Gegen den Radfahrer wurden Ermittlungen aufgrund einer Verkehrsstraftat eingeleitet. Der Fußgänger wurde als wichtiger Zeuge eingestuft und gebeten sich bei der Polizei zu melden. Wir berichteten: https://fcld.ly/sn02012024



Der 29-jährige Fußgänger ist infolge des Unfalls verletzt worden, er ist deutscher Staatsangehöriger und in Schwerin wohnhaft.



Die Polizei bedankt sich bei den Medien und der Bevölkerung für das Veröffentlichen und das Teilen der Polizeimeldung.