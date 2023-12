Ein 17-jähriger Jugendlicher wurde gestern Mittag bei einem Verkehrsunfall im Schweriner Stadtteil Sacktannen leicht verletzt.

Schwerin (ots) - Der Unfall trug sich gegen 12.30 Uhr zu.



Laut ersten Erkenntnissen geriet hierbei ein 37-jähriger Libanese auf winterglatter Straße mit seinem Wagen ins Rutschen und stieß dabei mit dem Jugendlichen zusammen, der mit seinem Kleinkraftrad in entgegengesetzte Richtung unterwegs war.



Der Jugendliche erlitt bei dem Unfall Hautabschürfungen; ärztliche Soforthilfe war jedoch nicht erforderlich. Die Sachschadenshöhe wird von der Polizei auf etwa 9.500 Euro beziffert.

Der Ermittlungen der genauen Unfallursache erfolgen durch das Kriminalkommissariat Schwerin.



Im Verlauf des gestrigen Tages zählte die Schweriner Polizei insgesamt 17 Verkehrsunfälle auf winterglatten Straßen. Dabei blieb es bei allen Ereignissen bis auf den oben geschilderten Fall bei Sachschäden.



Am heutigen Morgen blieb das Verkehrsgeschehen bisher unauffällig; zu Verkehrsunfällen in direktem Zusammenhang mit den winterlichen Wetterbedingungen kam es bislang nicht.