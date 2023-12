Nach einer körperlichen Auseinandersetzung, die sich am vergangenen Freitagabend auf dem Marienplatz ereignete, sucht die Schweriner Polizei nach Zeugen: Die Einsatzkräfte wurden gegen 21.10 Uhr zum Einsatzort gerufen, da sich vor dem Eingang der Marienplatzgalerie mehrere Personen schlagen sollten.

Schwerin (ots) - Dabei soll es auch zum Wurf einer Flasche gekommen sein.



Im Nahbereich konnten die Beamten lediglich drei Personen antreffen, die mit dem Geschehen in Verbindung stehen könnten. Es handelt sich um zwei Algerier im Alter von 32 und 34 Jahren sowie einen 27-jährigen Tunesier, der zudem leicht verletzt war.

Sonstige Beteiligte oder Geschädigte gaben sich zunächst nicht zu erkennen.



Das Kriminalkommissariat Schwerin führt nun ein Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung. Hierbei wird auch die Auswertung des Materials der Bildüberwachung eine Rolle stehen.



Des Weiteren werden Zeugen gesucht:



Wer die Auseinandersetzung gesehen hat oder durch die geschädigt wurde, wird gebeten, sich mit der Schweriner Polizei unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 in Verbindung zu setzen.



Bereits im Vorwege hatte es gegen 18.10 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Algeriern im Alter von 26 und 34 Jahren mit dem Sicherheitspersonal (beide Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit) des Einkaufszentrums gegeben, die zu einem Polizeieinsatz geführt hatte. Die Tatverdächtigen wurden daraufhin zur Durchführung polizeilicher Maßnahmen zum Polizeihauptrevier Schwerin gebracht. In diesem Zusammenhang wurde ebenfalls Strafanzeige erstattet.