Nach dem Wochenende müssen sich drei Fahrzeugführer für Fahrten unter Alkohol- bzw. Drogeneinfluss verantworten.

Schwerin (ots) - Während ein 52-jähriger Deutscher in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit 0,94 Promille in Neumühle von der Polizei gestoppt wurde, hatte wenig später ein 27-jährige Rumäne deutlich mehr Alkohol vor der Fahrt zu sich genommen. Durch einen Zeugenhinweis wurde der Rumäne in der Hamburger Allee von einer Polizeistreife kontrolliert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert in Höhe von 2,01 Promille. Die Beamten haben ein Strafverfahren gegen den 27-Jährigen eingeleitet.

Des Weiteren muss sich ein 18-jähriger Schweriner einem Ordnungswidrigkeitenverfahren stellen. Er steht im Verdacht Sonntagmittag im Schweriner Stadtteil Lankow unter Einfluss von Drogen einen E-Scooter gefahren zu haben. Ein Vortest reagierte positiv auf vorherigen Marihuana Konsum. Zu Beweiszwecken wurden den 18- und 27-jährigen Männern Blutproben entnommen, die nun untersucht werden.