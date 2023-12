Die polizeilichen Maßnahmen zu diesem Sachverhalt dauern an.

Schwerin (ots) - Gegenwärtig ermittelt das Kriminalkommissariat Schwerin nunmehr wegen des Verdachts einer versuchten Raubstraftat gegen den 50-jährigen Ukrainer. Es liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass der Mann zur Tatzeit alkoholisiert war, so dass die Entnahme einer Blutprobe veranlasst wurde.



Nach derzeitigem Kenntnisstand stand der Tatverdächtige mit der Geschädigten in keiner persönlichen Beziehung.

Gegenwärtig steht in Klärung, ob von Seiten der Staatsanwaltschaft Schwerin in vorliegender Sache Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen beantragt wird.



Gegen einen 32-jährigen Ukrainer, der im Zuge der Festnahme polizeiliche Maßnahmen störte und in weiterer Folge Polizeibeamte angriff, wurde Strafanzeige wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte erstattet. Auch diesem Tatverdächtigen wurde auf Grund tatsächlicher Anhaltspunkte für eine Alkoholisierung eine Blutprobe entnommen.



Beide Männer befinden sich gegenwärtig im Gewahrsam der Polizei.