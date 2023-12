Vermutlich im Tatzeitraum vom 21. - 23.12.

Schwerin (ots) - wurden in verschiedenen Schweriner Stadtteilen mehrere abgestellte Wagen von Unbekannten beschädigt. Die Straftaten ereigneten sich in der Wismarschen Straße (Lewenberg), der Fritz-Reuter-Straße (Paulsstadt) sowie in der Marie-Hankel-Straße (Werdervorstadt). Die Täter beschädigten bei mindestens 7 Wagen die Außenspiegel. Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer etwas Auffälliges beobachtet hat oder Angaben zu den Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 bei der Schweriner Polizei zu melden.