Am Mittwoch, gegen 12:10 Uhr, ereignete sich auf der B 516 in Höhe der Syringer Straße ein Verkehrsunfall.

Möhnesee-Ellingsen (ots) - Eine 56-jährige Warsteinerin war mit ihrem VW in Richtung Haarweg unterwegs. In einer Linkskurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw kollidierte mit zwei Verkehrszeichen und überschlug sich. Die 56-Jährige konnte sich, mit Hilfe von Ersthelfern, aus dem verunfallten Pkw befreien und blieb unverletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten Alkoholgeruch im Atem der Warsteinerin fest. Ein Vortest ergab einen Wert von über 2 Promille. Der 56-Jährigen wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Für die Zeit der Unfallaufnahme und die Bergung des Pkw wurde die Fahrbahn zeitweise in beide Richtungen gesperrt. (ja)



