Am Montag, um 07:30 Uhr, kam es auf der Soester Straße am "Pengel-Pad" zu einem Verkehrsunfall.

Werl (ots) - Ein 35-jähriger aus Werl war mit seinem Opel auf der Soester Straße in Richtung Amtsgericht unterwegs. Von links trat plötzlich ein Mann auf die Fahrbahn. Er kam aus Richtung "Pengel-Pad" und beabsichtigte in Richtung "Penny" die Fahrbahn zu überqueren. Der Opel-Fahrer konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Er hielt an und erkundigte sich nach dem Wohlbefinden des Fußgängers. Nachdem der Fußgänger versicherte, dass alles in Ordnung ist, ging er weiter. Am Opel wurde das Scheinwerferlicht beschädigt. Die Personalien des Fußgängers sind bisher unbekannt. Er konnte wie folgt beschrieben werden: Etwa 50 bis 60 Jahre alt, circa 170 bis 180 cm groß, graue Haare, weißer Bart. Er war dunkel gekleidet und trug zwei Tragetaschen in den Händen. Die Polizei bittet den Fußgänger und Zeugen sich bei der Werler Polizei persönlich oder telefonisch unter der Rufnummer 02921-91000 zu melden. (ja)



