Eine 56-jährigen Radfahrerin eines E-Bikes aus Anröchte befuhr am gestrigen Abend (30.12.), kurz vor Mitternacht, die Hauptstraße in Fahrtrichtung Erwitte.

Anröchte (ots) - An der Einmündung Kliever Straße bog sie in Richtung Westen ab und kam im folgenden Kurvenverlauf vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit zu Fall. Hierbei zog sie sich leichte Verletzungen an der Hand und am Kopf zu, die ambulant in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei der Anröchterin fest. Eine Blutentnahme wurde daraufhin durch die Staatsanwaltschaft Paderborn angeordnet.

An dem E-Bike entstand Sachschaden in Höhe von ca. 250 EUR. (hn)



Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell