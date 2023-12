Am 16.12.2023 kam es im Zeitraum zwischen 17:45 Uhr und 20:20 Uhr zu einem vollendeten Wohnungseinbruch in der Straße Im Bruch in Bad Sassendorf.

Bad Sassendorf (ots) - Über eine zum Garten hin gelegene Terrassentür verschafften sich unbekannte Täter Zutritt zum Wohnhaus. Mehrere Räumlichkeiten im Objekt wurden durch die Täter betreten und durchsucht. Hinweise zur Tatbeute bestehen noch nicht. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Kriminalpolizei ermittelt. Sachdienliche Hinweise zu der Tat nimmt die Polizei in Soest unter der Rufnummer 02921-91000 entgegen. (cg)



