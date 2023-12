Manchmal braucht die Polizei gar nicht soviel kriminalistisches Gespür wie sie es in der Ausbildung erlernt hat.

Soest (ots) - So auch in diesem Fall, wo ein 34-jähriger Mann aus Mönchengladbach mit einer weiteren Person, einem 39-jährigen, ebenfalls aus Mönchengladbach, in einem Mercedes Sprinter am Kreisverkehr Herzog-Adolf-Weg unterwegs war. Da das vordere Kennzeichen fehlte, wurde das Fahrzeug durch die Beamten angehalten. Und siehe da, der ursprünglich auf dem Fahrersitz befindliche 34-jährige war plötzlich auf der Beifahrerseite zu finden. Und der Beifahrer wurde zum Fahrer.



Nicht zu machen mit den Polizeibeamten. Diese konnten den "Wechselbetrug" beobachten.



Folgendes gaben die beiden an:



- Gewechselt haben sie die Seiten natürlich nicht.

- Das Kennzeichen fehlt schon länger, wurde nur noch nicht zur

Anzeige gebracht (wozu man aber verpflichtet ist).

- Einen Führerschein haben beide nicht.



Stellt sich am Ende die Frage, warum die beiden überhaupt die Seiten getauscht haben.



Jetzt wartet auf den "echten" Fahrer eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis.



