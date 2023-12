Am Dienstag, gegen 14:45 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Brand auf der Püttstraße gerufen.

Soest-Hiddingsen (ots) - In einer Garage, die als Lagerfläche unter anderem für Möbel genutzt wurde, geriet eine Mülltonne in Brand. Einige Möbel und die Garage erlitten durch das Feuer einen Schaden. Die Feuerwehr konnte den Brand erfolgreich bekämpfen. Nach ersten Erkenntnissen wurde durch den Hauseigentümer heiße Kaminasche in der Mülltonne entsorgt. Es gab keine Verletzten. (ja)



Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5212

E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell