Am gestrigen Sonntag um 13:50 Uhr kam es zu einem Diebstahl aus einem Kiosk am Ulricher Tor.

Soest (ots) - Zur Tatzeit ist ein 18-jähriger Soester über den Zaun an der Rückseite des Kiosk geklettert. Dabei hat er die dort befindliche Kamera noch nach unten geschoben, um nicht aufgenommen zu werden.



Im Innenbereich angekommen, hat der 18-jährige seinen Mittätern (zwei Brüder, 14 und 16 Jahre alt aus Lippetal) Getränke über den Zaun gereicht. Als die drei dabei von einem Mitarbeiter erwischt wurden, sind sie in die Gräfte und dann in unbekannte Richtung geflohen.



Scheinbar reichte dem Trio das noch nicht, denn um 21:44 Uhr versuchten sie das Ganze noch einmal. Wieder wurden sie dabei erwischt und flohen in unbekannte Richtung. Nun aber wurde die Polizei informiert, die die beiden Brüder und den Soester getrennt voneinander im Rahmen der Fahndung antreffen konnten.



Natürlich stritten sie alles ab, aber Aufnahmen der Kamera können zweifelsfrei die Täter identifizieren.



Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Marco Baffa-Scinelli

Telefon: 02921 - 9100 5310

E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell