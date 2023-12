Zu drei Einbrüchen kam es am gestrigen Mittwoch in der Zeit von 19:30-21:15 Uhr.

Bad Sassendort (ots) - In der Straße "Im Schulzenhof" und im Lohweg wurde in drei Wohnungen eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich entweder durch die Balkontüren oder durch das Schlafzimmerfenster Zugang zu den jeweiligen Wohnungen und entwendeten Bargeld und Unterhosen.



Vermutlich handelt es sich in allen drei Fällen um die gleichen Täter. Dies ist aber momentan noch Gegenstand weiterer Ermittlungen.



Wer Hinweise zu den Einbrecher hat, der meldet sich bitte bei der Polizei in Soest unter 02921 91000.



