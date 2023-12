Am gestrigen Mittwoch kam es gegen 13:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Straßen Nordmauer, Westmauer und Calenhof.

Geseke (ots) - Eine 53-jährige Frau aus Geseke befuhr mit ihrem Pedelec die Nordmauer in Richtung Calenhof. Beim Einfahren in den Kreuzungsbereich missachtete ein dunkler Pkw die Vorfahrt der Pedelec-Fahrerin. Die Gesekerin bremste ihr Pedelec stark ab, um einen Zusammenstoß mit dem Pkw zu vermeiden. Allerdings stürzte sie dabei auf die Fahrbahn und zog sich Verletzungen zu. Der dunkle Pkw setzte seine Fahrt jedoch in Richtung Bönninghauser Straße fort, ohne sich um die Unfallfolgen gekümmert zu haben. Zeugen, die Hinweise zu dem flüchtigen Pkw geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden.(dk)



Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell