Am 29.

Ense-Waltringen (ots) - Dezember in der Zeit zwischen, 14:15 Uhr und 18:30 Uhr, wurde in zwei Objekte auf dem Diers Garten und in eine Wohnung auf der Steilstraße eingebrochen. In dem ersten Objekt, einem Einfamilienhaus, verschafften sich unbekannte Täter Zutritt über eine Terassentür. Sie durchsuchten das gesamte Haus nach Wertgegenständen. Eine Auflistung des Diebesguts wird noch erstellt.

In dem zweiten Objekt, einem Wohn-/Geschäftsgebäude, versuchten die Täter gewaltsam über ein Badezimmerfenster einzudringen. Die Bewohner wurden von den Geräuschen der Einbrecher geweckt. Als sie nach dem Rechten sehen wollten, stellten sie den Einbruchsversuch fest. Vermutlich störten sie die Täter, sodass sie die Flucht ergriffen.

Auf der Steilstraße wurde eine Wohnzimmerscheibe einer Erdgeschosswohnung eingeschlagen. Die Täter betraten die Wohnung und durchsuchten das Schlafzimmer der Wohnung. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist noch unklar. An allen drei Tatorten erschien die Kriminalpolizei zur Spurensicherung. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (ja)



