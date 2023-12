Am gestrigen Dienstag, zwischen 18:20 Uhr und 18:30 Uhr, brachen zwei unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Straße Im Schäferkamp ein.

Soest (ots) - Die Einbrecher hebelten zunächst ein Fenster im Erdgeschoss des Hauses auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Die beiden Tatverdächtigen wurden während des Einbruchs videografiert. Als der Hauseigentümer die Täter über die Anlage ansprach, flüchteten die Unbekannten vom Tatort. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Einbrechern verlief bislang negativ. Ob Diebesgut entwendet wurde, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden.(dk)



