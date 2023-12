Zu einem Einbruch in eine Firma im Industriegebiet "Lohner Klei" kam es am Wochenende.

Bad Sassendorf (ots) - In der Straße "Hagenbusch" wurde durch einen oder mehrere Täter ein Loch in die Wand einer Lagerhalle, welche aus Wellblechmatten besteht, geschnitten.



Vermutlich auf diesem Weg gelangen die Täter in die Halle und entwenden Bauteile für Photovoltaikanlagen im Wert eines sechs- bis siebenstelligen Betrages. Die genaue Menge des Diebesgutes konnte bei der Tatortaufnahme noch nicht verifiziert werden.



Die weiteren Ermittlungen laufen nun.



Wer in der Zeit von Freitag, 01.12.2023, 17:00 Uhr - Sonntag, 03.12.2023, 09:50 Uhr verdächtige Feststellungen in diesem Bereich machen konnte, meldet sich bitte bei der Polizei unter 02921 91000.



