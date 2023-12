In der letzten Nacht kam es um 03:27 Uhr zu einem Einbruch in einen Getränkemarkt am Elfser Weg in Soest.

Soest (ots) - Vor dem Einbruch haben der oder die Täter zunächst einen öffentlichen Stromkasten aufgebrochen und diesen so manipuliert, das ganze Straßenzüge wie z.B. die Niederbergheimer Straße und der Lübecker Ring ohne Strom waren.



Vermutlich danach wurde die Zugangstür zum Lager aufgebrochen und mehrere Stangen und Packungen Zigaretten entwendet. Teile davon haben die Täter auf dem Weg verloren oder zurückgelassen.



Was genau entwendet wurde, ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen.



Hinweise zu dem oder die Täter liegen nicht vor. Wer Hinweise zur Tat geben kann, der meldet sich bitte bei der Polizei in Soest unter 02921/91000.



Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Marco Baffa-Scinelli

Telefon: 02921 - 9100 5310

E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell