Am Samstag den 30. Dezember, in der Zeit zwischen 01:30 Uhr und 08:00 Uhr, wurde in ein Hotel auf der Ottilienstraße eingebrochen.

Warstein (ots) - Bisher unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt über ein Fenster. Sie durchsuchten ein Büro und entwendeten einen Tresor, der an der Wand angebracht war. In dem Tresor befand sich nach ersten Erkenntnissen eine dreistellige Summer Bargeld. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung und hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 zu melden. (ja)



