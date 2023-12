Im Zeitraum zwischen dem 17.

Lippstadt (ots) - Dezember, 20:00 Uhr und dem 18. Dezember, 07:50 Uhr wurde in mehrere Kellerräume in ein Mehrfamilienhaus auf der Boschstraße eingebrochen. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den verschlossenen Kellerräumen und entwendeten diverse Gegenstände. Wie die Täter in das Mehrfamilienhaus gelangten, ist bisher noch unklar. Die Kriminalpolizei erschien zur Spurensicherung und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. (ja)



