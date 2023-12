Am 29.

Ense - Niederense (ots) - Dezember, gegen 01:35 Uhr, brachen unbekannte Täter in den "Edeka" auf der Bahnhofstraße ein. Der Eigentümer des Supermarktes erhielt eine Alarmmeldung auf sein Mobiltelefon. Er informierte umgehend die Polizei und machte sich auf den Weg zum Supermarkt. Als der Eigentümer und die Beamten eintrafen waren die Täter bereits geflüchtet. Die Täter hebelten eine Tür neben dem Haupteingang am Markt auf, um sich Zutritt zu verschaffen. Im Markt leerten sie sämtliche Regale in denen sich Zigarettenschachteln befanden. Aus einem Personalraum wurden weitere Zigarettenstangen und eine Kasse entwendet. Die Kriminalpolizei erschien zu einer umfangreichen Spurensicherung und hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen die Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (ja)



Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell