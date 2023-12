Am letzten Wochenende kam es in der Friedrich-Frettlöh-Straße in Geseke zu zwei Einbrüchen in Rohbauten.

Geseke (ots) - In den dortigen Gebäuden sind diverse Werkzeuge und Geräte entwendet worden.



Bei der großen Menge an Diebesgut geht die Polizei davon aus, dass es sich um mehrere Täter gehandelt haben muss. U.a. wurden Trennschleifer, Trockenschrauber, Stemmhammer, Starkstromkabel und diverse Werkzeuge entwendet.



Wer etwas Verdächtige gesehen hat, der meldet sich bitte bei der Polizei unter 02941 91000.



