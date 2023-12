Erneut kann die EK-Prio einen Ermittlungserfolg vorweisen.

Soest (ots) - Diesmal wurde ein 38-jähriger Serbe, der zurzeit in der ZUE Soest wohnt, eines räuberischen Diebstahls und vier Ladendiebstählen überführt.



Vorausgegangen sind umfangreiche Ermittlungen durch die EK Prio in insgesamt fünf Ermittlungsverfahren, die sich gegen den Serben richten.



U.a. ist ihm ein räuberischer Diebstahl in einer Lippstädter Parfümerie vom 27.11.2023 nachgewiesen worden. Bei der Tat entwendete der 38-jährige Parfüm im Gesamtwert von über 500,- Euro.



Zudem ist der dringende Tatverdacht bei vier weiteren Ladendiebstählen, die in den letzten vier Wochen begangen worden sind, festgestellt worden. Der Täter ist in der ZUE Soest aufgesucht worden. Dabei ist aus den Verfahren bekanntes Diebesgut in seinem Zimmer aufgefunden worden.



Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung ist der auch als BtM-Konsument bekannte Dieb, nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und dem AG Soest der Haftrichterin vorgeführt worden.



Der Ermittlungserfolg ist durch die gute Grundlagenarbeit, die während der Sachverhaltsaufnahmen geleistet worden ist, erheblich begünstigt worden.



Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Marco Baffa-Scinelli

Telefon: 02921 - 9100 5310

E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell