Ense (ots) - Am heutigen Morgen, gegen 07:00 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Hermann-Löns-Straße, ortsauswärts in Höhe des Forsthauses Fürstenberg.

Eine aus Ense-Lüttringen stammende 29 jährige Anwohnerin, war mit ihrem PKW auf dem Heimweg von Neheim-Hüsten aus kommend, als sie im Waldgebiet gegen einen quer auf der Fahrbahn liegenden Baum fuhr.

Hierbei wurde das Fahrzeug, ein SUV beschädigt und die Lenkerin wurde hierbei leicht verletzt.

Die 29jährige kam aus dem Nachtdienst einer Klinik in Arnsberg und wurde vom Unfallort, mittels Rettungswagen in eben diese wieder zurück gefahren.

Es entstand ein Sachschaden von ca. 5000 Euro.

Die ebenfalls eingesetzte Feuerwehr zerlegte den umgefallenen Baum vor Ort und beseitigte somit die Gefahrenstelle.



