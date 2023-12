Am Samstagabend, 02.12. kam es in Ense-Waltringen zu einem Brandgeschehen in einem Wohnhaus an der Straße "Auf der Weiste".

Ense (ots) - Die Bewohner nahmen gegen 21:45 Uhr Brandgeruch wahr und entdeckten bei Nachschau Feuer im gartenseitigen Terrassen- und Dachbereich. Nach Alarmierung der Feuerwehr unternahm der Eigentümer erste, eigenen Löschversuche. Bei diesen wurde er durch Inhalation von Rauchgasen verletzt. Der 33-Jährige wurde daraufhin ambulant in einem Krankenhaus behandelt. Die Feuerwehr konnte nicht verhindern, dass sich der Brand auf große Teile des Daches und der Fassade ausweitete. Es entstand hoher Sachschaden. Die noch am Abend aufgenommenen Ermittlungen der Kriminalpolizei am Brandort ergaben Hinweise auf Brandstiftung. Ein Ermittlungsverfahren gegen Unbekannt wurde eingeleitet. (sn)



