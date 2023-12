Am letzten Samstag, 09.12.2023 um 20:10 Uhr konnte ein Busfahrer auf dem Bahnhofsvorplatz in Soest einen 28-jährigen Algerier dabei beobachten, wie dieser mit einem Stein die Scheibe einer dortigen Bushaltestelle eingeworfen hat.

Soest (ots) - Die vor Ort befindlichen Mitarbeiter des Ordnungsamtes der Stadt Soest wurden vom Busfahrer auf den derzeit in der ZUE in Soest lebenden 28-jährigen aufmerksam gemacht.



Auf den Vorfall angesprochen, riss sich der Beschuldigte aus den Händen der Ordnungsamt-Mitarbeiter und flüchtete über die Gleise in Richtung Werkstraße. Bei der Verfolgung schmiss der Täter mit Steinen in Richtung der Stadtmitarbeiter. Dabei wurde einer von den beiden, ein 41-jähriger Soester, leicht verletzt.



Letztlich konnte der Algerier durch Polizeibeamte auf dem ehemaligen Strabag-Gelände angetroffen und festgehalten werden. Da er sich unkooperativ und aggressiv verhalten hat, wurde er zwecks Verhinderung weiterer Straftaten dem Polizeigewahrsam zugeführt.



Bei der Durchsuchung wurde noch Bargeld in dreistelliger Höhe in kleinen Stückelungen festgestellt. Da der 28-jährige die Herkunft nicht klären konnte, wurde das Geld zunächst einmal sichergestellt.



Die weiteren Ermittlungen werden nun zeigen, woher das Geld stammen könnte.



