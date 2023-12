Am 16.12.2023 gegen 16:10 Uhr wurde ein Dachstuhlbrand eines leerstehenden Gebäudes an der Lippstädter Straße in Erwitte gemeldet.

Erwitte (ots) - Bei Eintreffen der Einsatzkräfte wurde ein Dachstuhlbrand festgestellt. Zur Gewährleistung der Löscharbeiten durch die Feuerwehr wurde die Lippstädter Straße im Bereich der Einsatzörtlichkeit voll gesperrt. Der Verkehr wurde um den Einsatzort herumgeleitet. Aufgrund der Rauchentwicklung wurden Anwohner im näheren Umfeld dazu aufgefordert Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei nimmt Ermittlungen auf. Am Sonntag erfolgen abschließende Löscharbeiten durch die Feuerwehr, sodass es im Laufe des Tages zu weiteren Verkehrsbeeinträchtigungen in diesem Bereich kommen kann. (cg)



Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell