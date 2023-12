Die Polizei in Soest kann ein Erfolg im Kampf gegen sogenannte Schockanrufer vermelden.

Lippstadt-Benninghausen (ots) - Am gestrigen Donnerstag wurde eine 85-jährige Seniorin aus Benninghausen von sogenannten Schockanrufern über einen vermeintlichen Autounfall informiert.



Die Seniorin dachte, sie hätte ihre Cousine am Telefon und wollte den Betrügern einen fünfstelligen Betrag als Kaution für die Cousine an ihrer Wohnanschrift überreichen.



Da hatten die Betrüger aber die Rechnung ohne die Polizei gemacht. Diese hat Wind von der Sache bekommen und zivile Einsatzkräfte zum Übergabeort geschickt.



Nach der Übergabe des Geldes konnten eine 58-jährige Polin und ihr Komplize, der Fahrer des Autos, ein 36-jähriger Gladbacher festgenommen werden.



Die beiden Täter werden nun mit dem Ziel der Untersuchungshaft einem Haftrichter vorgeführt.



Die weiteren Ermittlungen werden nun zeigen, ob die dreisten Betrüger noch für weitere Fälle in Frage kommen.



