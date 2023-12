Am gestrigen Donnerstag um 17:45 Uhr haben sich drei Personen auf der Lipperoder Straße/Wiedenbrücker Straße auf der Fahrbahn festgeklebt.

Lippstadt (ots) - Die eintreffenden Polizeibeamten konnten einen 34-jährigen Lippstädter und eine 22-jährige Bochumerin mit eigenen Lösungsmitteln von der Fahrbahn lösen. Zusätzlich waren die beiden an ihren Händen miteinander verklebt. Auch dies könnte von der Polizei gelöst werden.



Eine 21-jährige Lippstädterin konnte jedoch nicht durch die Polizei von der Fahrbahn gelöst werden. Daher wurde die Feuerwehr in Lippstadt zur Unterstützung hinzugezogen. Diese konnte die 21-jährige nur durch herausstemmen der Fahrbahndecke von der Straße lösen.



Allen Beschuldigten wurde ein Platzverweis erteilt. Gegen die drei wurde ein Strafverfahren wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.



