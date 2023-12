Am gestrigen Montag kam es gegen 17:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Bahnhofstraße, in Höhe der Hausnummer 3.

Erwitte (ots) - Ein 33-jähriger Pedelec-Fahrer aus Anröchte befuhr den Gehweg entgegen der Fahrtrichtung in Richtung Anröchte. Zeitgleich fuhr ein bislang unbekannter grauer Kleinwagen von einem Parkplatz in Höhe der Unfallstelle auf die Fahrbahn. Der Pedelec-Fahrer erkannte dies rechtzeitig und konnte dem Kleinwagen noch ausweichen. Allerdings touchierte er beim Ausweichen einen auf den Parkplatz einbiegenden Mazda einer 58-jährigen Erwitterin. Er berührte beim Sturz noch einen weiteren einbiegenden Pkw und stürzte auf die Fahrbahn. Der Pedelec-Fahrer verletzte sich bei dem Sturz auf die Fahrbahn und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden. Der graue Kleinwagen entfernte sich von der Unfallstelle, bevor die eintreffenden Polizeibeamten den Unfall aufnahmen. Zeugen, die Hinweise zu dem grauen Kleinwagen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden.(dk)



