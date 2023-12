Am Donnerstagnachmittag, gegen 16:45 Uhr, versuchten zwei unbekannte Täter im Clarenbachpark einem 28-jährigen Soester das Handy weg zu nehmen.

Soest (ots) - Der 28-Jährige war mit seinem Sohn im Kinderwagen unterwegs und hielt sein Handy in der Hand. Zwei männliche Personen kamen auf ihn zu und forderten ihn auf, sein Handy abzugeben. Einer der Täter schubste den 28-Jährigen. Der Soester setzte sich zur Wehr und stieß den Täter zu Boden. Er und sein Sohn konnten sich in Sicherheit bringen und informierten sofort die Polizei. Die beiden unbekannten Täter flüchteten ohne Beute in Richtung Bahnhof. Die Fahndung nach den Tatverdächtigen blieb bis jetzt ohne Erfolg. Der 28-Jährige und sein Sohn blieben unverletzt. Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden: Die erste Person war circa 175 cm groß, hatte eine kräftige Statur und trug eine schwarze Jacke mit einer dunklen Jeans. Er hatte eine schwarze Mütze auf und einen dunkeln Schal halb über das Gesicht gewickelt. Die zweite Person hatte eine sportliche Figur und war circa 170 cm groß. Er war mit einer schwarzen Jacke und einer dunklen Jeans bekleidet. Er trug ebenfalls eine schwarze Mütze mit einem dunklen Schal. Zeugen die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 02921-91000 zu melden. (ja)



