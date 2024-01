Am 29.

Soest (ots) - Dezember, um 19:40 Uhr, wurde ein Einfamilienhaus auf dem Feldmühlenweg eingebrochen. Der 76-jährige Hauseigentümer schlief in seinem Wohnzimmer auf dem Sofa, als er von lauten Geräuschen geweckt wurde. Er hörte zwei männliche Stimmen aus seinem Schlafzimmer. Als er auf sich aufmerksam machte, ergriffen die Täter die Flucht durch den Garten. Aus dem Schlafzimmer entwendeten die Täter eine hochwertige Herrenuhr. Sie gelangten über ein Badezimmerfenster in das Haus. An dem Badezimmerfenster konnten Hebelspuren festgestellt werden. Die Kriminalpolizei sicherte die Spuren und hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise auf die flüchtigen Täter oder verdächtige Fahrzeuge geben können. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 02921-91000 entgegengenommen. (ja)



