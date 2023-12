In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es gegen 23:05 Uhr zum Brand mehrerer Mülltonnen in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße in Bökenförde.

Lippstadt (ots) - Die Abfallbehälter waren unmittelbar an der Hauswand eines Einfamilienhauses abgestellt und gerieten aus unbekannter Ursache in Brand. Durch das Feuer wurde die Hausfassade, zwei Fenster, ein Kellerraum und ein Teilbereich des Daches erheblich beschädigt. Auch das Dach der angrenzenden Garage wurde durch die Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen (zumindest) fahrlässiger Brandstiftung ein. (sn)



Rückfragenvermerk für Medienvertreter:



Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest





Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell