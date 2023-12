Am Freitag, 08.12 kam es gegen 19:05 Uhr im Kreuzungsbereich Berliner Straße / Bökenförder Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 44-jähriger Mann aus Anröchte verletzt wurde.

Lippstadt (ots) - Der Autofahrer war mit seinem Opel auf der Berliner Straße in Richtung Erwitte unterwegs und näherte sich der genannten Kreuzung. Hier hatte sich eine 37-Jährige aus Lippstadt bereits mit ihrem Mercedes auf der Berliner Straße in die Linksabbiegerspur eingeordnet, um in die Bökenförder Straße abzubiegen. Als der Anröchter den Kreuzungsbereich durchfuhr, scherte die Mercedes-Fahrerin plötzlich nach rechts aus und es kam zur Kollision. Das Fahrzeug des 44-Jährigen wurde durch den Anprall nach rechts abgewiesen und prallte noch gegen einen Ampelmasten. Der Fahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. (sn)



