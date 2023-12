Am Samstagnachmittag, 02.12. brachen unbekannte Personen im Zeitraum von 16:20 Uhr bis 20:10 Uhr in ein Wohnhaus an der Von-Hardenberg-Straße in Bökenförde ein, während die Bewohner abwesend waren.

Lippstadt (ots) - Durch Aufhebeln eines ebenerdigen Fenster verschafften sich die Täter Zugang zu den Räumlichkeiten des Einfamilienhauses und durchsuchten zahlreiche Zimmer und Behältnisse. Welche Wertgegenstände entwendet wurden, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise zur Tat nimmt die Polizei Lippstadt unter der Rufnummer 02941-91000 entgegen. (sn)



